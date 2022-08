Nacho confesó que "capaba" clase para poder salir a cantar cuando era niño

Así como los niños que llegan al escenario de La Voz Kids logran emocionar, conmover y entretener con sus historias de vida y anécdotas, los entrenadores también revelan algunos detalles de su infancia o vida personal que generan gran interés en el público y televidentes.

Nacho , el exitoso cantante venezolano protagonizó un momento algo gracioso después de la presentación de la pequeña Saray que interpretó ‘No puedo olvidarla’ de Marco Antonio Solís, pues aunque ningún jurado de volteó para tenerla en sus equipos, si respondieron una pregunta que ella tenía preparada: “¿Qué hacían antes de dedicarse a la música?”

El interprete de ‘Andas en mi cabeza’ le respondió a la tierna pequeña que una de las primeras canciones que se aprendió en su infancia fue una que cantaba su madre y esta le permitió presentarse en un concurso de canto que ganó. También contó que optó por seguir cantando en su colegio para así salir de clases ocasionalmente.

“Luego, cuando era parte de los cantantes del colegio, me sacaban del salón para actividades extracurriculares y perdía clase. No lo hagan ustedes, pero yo decía que me iba a meter con los cantantes del colegio para que de vez en cuando me llevaran a salidas a eventos culturales a competir”.

Finalizó diciendo que prefería la música a las matemáticas y toda su historia hizo que sus colegas se rieran y dijera, “soy de ese mismo equipo”.

Kany García reveló su destino siempre fue dedicarse a ser cantante: “Mi mamá era maestra de música, entonces no tuve opción y desde que tenía 6 años me pusieron ahí a cantar”. Agregó que desde muy pequeña aprendió a tocar guitarra y eso la llevó a seguir trabajando por forjar una exitosa carrera en la industria.

El icónico entrenador Cepeda también llegó por parte de su papá. “Era una persona a la que le encantaba la música y le encantaba ir a los conciertos. Me llevaba desde muy chiquitito. Entonces, ayudó a que me enamorara muy pronto de la idea de estar en un escenario o tocar un instrumento”.