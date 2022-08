Saray escoge una canción que le recuerda a su padre que ya no está y se desborda en llanto

Al escenario de La Voz Kids llega Saray, quien sorprende en su Audición a Ciegas interpretando el exitoso tema musical 'No puedo olvidarla', de Marco A. Solís. Aunque no pasa a la siguiente fase de la producción de Caracol Televisión, la pequeña recibe atentamente las recomendaciones de Andrés Cepeda, entre las que se destacan mejorar la administración de los vibratos para que la canción no suene tan plana.

De igual forma, el colombiano resalta su emotividad, pues con cada palabra que emite transmite todos los sentimientos que tiene guardados en el corazón. Por último, aprovecha el espacio para enviar un importante mensaje a los televidentes sobre la relevancia de cuidar a los integrantes de la familia.

"Me gustaría mandarle un mensaje a todos los padres del mundo para que nunca dejen a sus hijos, que los quieran, que los valoren. Que estén con sus parejas, que nunca las olviden. Que nunca los dejen de llamar, que nunca los dejen de amar, porque ellos necesitan más de su afecto", comenta en medio del capítulo.