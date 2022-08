“Somos amor y talento”: las emotivas palabras de Nacho sobre los venezolanos en Colombia

Sin lugar a duda, cada capítulo de La Voz Kids es una nueva oportunidad de sorprender a quienes se conectan con la producción y se dejan sacar una sonrisa, una carcajda o incluso algunas lágrimas por los momentos llenos de emoción que protagonizan tanto los participantes como los entrenadores.

La magia de los niños y sus historias han tocado el corazón de los televidentes y de los entrenadores que sienten una conexión especial con algunos pequeños y las anécdotas que traen al programa.

Esto le sucedió a Nacho gracias a Omar David, un niño de 11 años que interpretó ‘Dulce Pecado’ de H. Marín y R. Mejía, y que nació en Venezuela, aunque actualmente reside en Cali con sus seres queridos.

Al llegar el momento de escuchar a Cepeda y al entrenador, también venezolano, convencerlo de escoger su equipo, el pequeño y todo el público presente se conmovió gracias a unas palabras por parte de Nacho acerca de su país y sus compatriotas que llegan a Colombia buscando un futuro mejor, a pesar de que muchos intenten dañar su reputación.

“Venimos de un país que se ha enfrentado a situaciones difíciles y eso ha hecho que padres, como los tuyos, busquen un mejor futuro para sus hijos en otras fronteras. Nosotros adoptamos la cultura de otro país como Colombia y este nos adopta a nosotros también”, expresó inicialmente el cantante.

De igual forma, quiso destacar que muchas personas del vecino país migran con buenas intenciones a trabajar honestamente y encontrar la prosperidad, sin embargo, también hay varios que no han dejado una imagen positiva y, al contrario, opacan la imagen general de los venezolanos.

Así como se va mucha gente buena, también sale mucha personas malas que no nos dejan tan bien afuera, pero personas como tú y como yo tenemos la responsabilidad de demostrar que somos mucho más que eso, que tenemos más bondad e nuestro corazón y que esas poquitas personas que salen a dañar nuestra reputación como ciudadanos venezolanos no pueden más que nosotros.

Nacho, intérprete de grandes temas como ‘Andas en mi cabeza’, finalizó su corto pero inspirador discurso diciendo “Nosotros somos amor, talento y eso es lo que tenemos que demostrar”.

Ante estas palabras, el entrenador Andrés Cepeda lo aplaudió y exclamó muy enérgicamente: “¡Bravo, Nacho!”

“Yo me voy a tu equipo, Nacho, ¡me has convencido!” , expresó de forma conmovida su colega Kany García mientras lo abrazaba y Cepeda le daba la mano como una muestra de respeto.

Finalmente, el pequeño Omar, que nació en la misma ciudad que Nacho, escogió al nuevo entrenador para ser parte de su equipo y así avanzar en su sueño de ser un gran cantante.