Luego de su Audición a Ciegas, Violeta se conmueve y abraza a los entrenadores

Si por algo se destacan los participantes de esta temporada de La Voz Kids, además de su indudable talento, es por su originalidad. En esta oportunidad, es Violeta, de 10 años, quien llama la atención de los espectadores no solo por el amor que demuestra tener por la música, sino también por el estilo que la hace sobresalir entre otros pequeños que se suben al diamante del programa.

Antes de subirse al escenario, cuenta que es una gran aficionada por la natación artística porque tiene un gran parecido con la música, pues ambas disciplinas le enseñan a ser comprometida con lo que verdaderamente le apasiona y a trabajar por sus sueños sin importar la edad que tenga o cualquier otro factor externo.

Durante su Audición a Ciegas, Violeta interpreta 'Ahora te puedes marchar', de I. Raymonde, L. Gómez y M. Hawker. Aunque Andrés Cepeda, Kany García y Nacho no voltean sus respectivas sillas para luchar por tenerla en sus equipos, sí aprovechan el espacio para resaltar los mejores momentos de su espectáculo y también para hacerle ver con total respeto los aspectos que puede mejorar en cuanto a técnica vocal para volverse a presentar la próxima vez.

Al finalizar, no puede evitar desbordarse en llanto, así que los entrenadores se apresuran a hacer un abrazo grupal y darle fuerzas para no rendirse en una trayectoria artística que hasta ahora está comenzando .

