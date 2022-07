Cepeda se mete en el papel de participante de La Voz Kids y actúa como si se le olvidara la letra

Los pequeños que llegan a La Voz Kids viven momentos que se convierten en recuerdos inolvidables para el resto de sus vidas, bien sea por la experiencia cantando o la sorpresa de conocer a los entrenadores. Andrés Cepeda tuvo un detalle especial para hacer sentir mejor a una participante que no logró pasar a la siguiente etapa.

En este caso, María Alejandra , una pequeña de 11 años que vive en el hogar católico Santa Rosa de Lima con su hermana melliza, llegó al escenario y luego de cantar, protagonizó una emotiva escena.

Después de interpretar ‘Me nace del corazón’ de Alberto Aguilera y olvidarse de la letra del tema por los nervios que sentía, María Alejandra saludó a los entrenadores para que luego Cepeda la llamara a su silla para vivir la experiencia completa y escucharlo cantar como si fuera un participante más…María Alejandra podía decidir si giraba o no.

“¿Se nos olvidó un trisito la letra? Eso no pasa nada, a todos nos intimida un poquito el escenario, o hay mucha presión o no estamos completamente relajados, pero no te preocupes por eso, es un detalle menor que se puede ir arreglando con la experiencia”, fueron las palabras del icónico cantante que lleva varias temporadas en el programa.

Inmediatamente el cantautor bogotano se dispuso a entonar uno de sus más grandes éxitos: ‘Lo mejor de hay en mi vida’ de Amaury Gutiérrez, y la pequeña oriunda del Cauca giró para verlo…lo que ella no esperaba era que a Cepeda se le “olvidara” una parte de la letra, tal como a ella le sucedió.

Este gesto del ganador de varios premios Grammy Latino fue destacado en redes para hacer sentir mejor a la concursante y así demostrarle que es algo que suele suceder en los artistas y no es un grave error. “A cualquiera nos puede pasar, eso pasa todo el tiempo, pregúntale a Kany y a Nacho”.

La historia de María Alejandra también resultó conmovedora, pues en el hogar donde vive recibe la visita de su madre cada fin de semana, dado que no tiene muchas oportunidades económicas para su sustento.

La hermana Sor Bernarda, del hogar, es la encargada de enseñarle canto a esta pequeña, quien desde hace un tiempo anhelaba llegar a este Diamante, pues para ella esto es como un sueño hecho realidad.

Al despedirse del publico y los entrenadores la pequeña no pudo contener sus lágrimas y enviarle un saludo a todos los niños con los que convive.

