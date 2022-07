Andrés Cepeda habló en La Voz Kids sobre su tartamudez cuando era niño

En todas sus 6 temporadas, La Voz Kids no solo ha dejado ver el gran talento de los pequeños cantantes a la hora de pasar al escenario con sus interpretaciones, también ha contado con las historias y vivencias que cada uno ha llegado a pasar, dejando una marca en el recuerdo de los fanáticos del programa.

En este caso, Tamara, una niña que cantó 'Colores en el viento' de A. Menken y S. Schwartz, descrestó a todo el público y jurados con su melodiosa voz, teniendo la posibilidad de escoger entre Andrés Cepeda , Kany García y Nacho , pues ellos tres le dieron la vuelta a su silla para quedarse con su gran talento, sin embargo, el bogotano fue el escogido por una gran coincidencia entre ambos.

Antes de tomar la difícil decisión, a la pequeña se le notó un ligero esfuerzo al hablar, diferente al momento de haber cantado, y justo cuando Cepeda se acercó a ella en el diamante de La Voz, ambos se contaron sus experiencias respecto a la tartamudez que sufren, "¿Cómo venciste tu miedo cuando tenías tartamudez?", fue la pregunta de Tamara con la que comenzó la grata charla entre los dos.

"Imagínate que yo de chiquito era muy pe, pe, pe, pero muy tartamudo y cantando se me empezó a pasar la tartamudez", aseveró el cantante de 'Día Tras Día', dejando atónito a su colega Nacho.

Acto seguido, la pequeña contó su corta historia sobre este padecimiento, "A veces los niños de mi colegio a veces se burlan de mí por mi forma de hablar", recibiendo un aplauso como apoyo por parte de todos los presentes que fueron testigos de lo acontecido.

Finalmente, Andrés Cepeda regresó a su lugar y su compañero Nacho le expresó: "Yo no sabía que tú tuviste tartamudez", a lo que el colombiano remató diciendo "Por eso no me callo ahora (...) pero sí, era muy tartamudo. Cuando empecé a cantar más en serio se empezó a ir, coincidía con la inseguridad de la preadolescencia...".

Kany García cerró el tema con una bella frase: "Una vez más uno se da cuenta que la música sana y hace tanto bien a la gente".

