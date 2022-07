Agradecida con Colombia: Juneska quiere convencer a los entrenadores de que merece continuar

Más allá del gran talento y las potentes voces, La Voz Kids nos ha permitido acercarnos a las impactantes historias que hay detrás de cada uno de los participantes que llega cargado de sueños y con la ilusión de conformar alguno de los equipos de los entrenadores.

El camino recorrido hasta aquí es un reflejo del esfuerzo que le ponen tanto los pequeños como sus familias para lograr un show que se lleve todos los aplausos y que demuestre que han luchado de forma inagotable para estar allí.

Es por eso que pudimos conocer la historia de Juneska, una niña proveniente de Venezuela, cuyos padres decidieron abandonar su país para venir a Colombia en busca de mejores oportunidades.

A pesar de dejarlo todo atrás, este proceso ha sido más fácil gracias a la hospitalidad de los colombianos, pues han causado que el cambio no fuese tan fuerte para esta niña. Sin embargo, ella no puede dejar de lado una dura preocupación que la aqueja y es que sus padres no han logrado conseguir un trabajo estable en nuestro país.

Con todo esto como una motivación extra, esta venezolana sorprende a los entrenadores quienes exaltan su voz, pues Cepeda confiesa que no hay otra como ella en la competencia, por lo que le afirma que se viene un gran camino para ella.

Por otra parte, aprovecha la oportunidad para comentar que aunque su carrera musical es algo que apenas comienza, ya tiene un nombre artístico, el cual es Carla Jun, con el que quiere deslumbrar a todo aquel que la escuche en los escenarios.

