Actualizado: septiembre 08, 2025 10:47 p. m.
Caracol TV La Venganza de Analía Paulina atenta contra Javier al saber que él tiene pruebas para perjudicar a Mejía
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Paulina se entera de que Javier no destruyó todas las pruebas que vinculan a Mejía con Santiago. En medio de una acalorada discusión, la mujer hiere en dos oportunidades a su secuaz.
No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.