Paulina desobedece a Mejía e intenta llevarse a la hija de Analía

El enfermero intenta explicarle a Peña que no tiene otra opción que avisarle a Mejía, pues su vida depende de lo que ocurra con la bebé Ana. Al final, la mujer no tiene más remedio que hacerle caso al presidente.

No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

