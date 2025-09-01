Peña secuestra a Pablo para darlo de baja: quiere que Analía lo vea morir

Pablo se ve obligado a hacerle caso a Peña, y aprovecha que Analía lo está viendo para enviarle un mensaje de despedida. Mejía explica que su plan es que nadie encuentre el cuerpo del senador para que parezca que huyó del país.

No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

