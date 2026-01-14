38:23 min La Usurpadora - Capítulo 44: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina 38:40 Capítulo 43 Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre 1:44:46 Capítulo 42 Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad 1:39:58 Capítulo 41 Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará? 38:23 Capítulo 44 Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina

Capítulo 44 La Usurpadora: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina Cuando Carlitos le cuenta a Carlos Daniel que nadie se lo robó, el hombre afirmó estar muy avergonzado por estar molesto con Paulina. Por lo cual, indicó que iba a visitarla, pero ella no quería recibir a nadie.