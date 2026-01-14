Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Homenaje a Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Capítulo 44 La Usurpadora: 14 de enero - Caracol TV

Cuando Carlitos le cuenta a Carlos Daniel que nadie se lo robó, el hombre afirmó estar muy avergonzado por estar molesto con Paulina. Por lo cual, indicó que iba a visitarla, pero ella no quería recibir a nadie.

38:23 min
Capítulo 44 La Usurpadora: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
38:40
Capítulo 43
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
Capítulo 42 La Usurpadora
1:44:46
Capítulo 42
Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
Capítulo 41 La Usurpadora
1:39:58
Capítulo 41
Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
Capítulo 44 La Usurpadora: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina

Cuando Carlitos le cuenta a Carlos Daniel que nadie se lo robó, el hombre afirmó estar muy avergonzado por estar molesto con Paulina. Por lo cual, indicó que iba a visitarla, pero ella no quería recibir a nadie.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 40 La Usurpadora
1:43:57
Capítulo 40
Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor
Capítulo 39 La Usurpadora
1:44:55
Capítulo 39
Paulina advierte a Estefanía sobre Willy y su mal uso del dinero
Capítulo 38 La Usurpadora
1:43:23
Capítulo 38
Carlos Daniel le revela su amor a Paulina y le hace una propuesta
