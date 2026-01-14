Capítulo 44 La Usurpadora: 14 de enero - Caracol TV
Cuando Carlitos le cuenta a Carlos Daniel que nadie se lo robó, el hombre afirmó estar muy avergonzado por estar molesto con Paulina. Por lo cual, indicó que iba a visitarla, pero ella no quería recibir a nadie.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
38:23 min
La Usurpadora - Capítulo 44: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
38:40
Capítulo 43
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
1:44:46
Capítulo 42
Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
1:39:58
Capítulo 41
Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
38:23
Capítulo 44
Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
Capítulo 44 La Usurpadora: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
Cuando Carlitos le cuenta a Carlos Daniel que nadie se lo robó, el hombre afirmó estar muy avergonzado por estar molesto con Paulina. Por lo cual, indicó que iba a visitarla, pero ella no quería recibir a nadie.