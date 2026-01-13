Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Tormenta de Pasiones
Juegos
En vivo Desafío Siglo XXI
Funeral de Yeison Jiménez
Personajes La Reina del Flow 3
Programación de Caracol
Capítulo 43 La Usurpadora: 13 de enero - Caracol TV
Paola lo ofreció dinero, para que la enfermera guarde silencio y de esta manera hacerle creer a todos que sigue mal. Por otra parte, Carlos recobra la memoria tras fuerte golpe.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
La Usurpadora
/
Capítulos
/
Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
38:40 min
La Usurpadora - Capítulo 43:
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
1:44:46
Capítulo 42
Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
1:39:58
Capítulo 41
Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
1:43:57
Capítulo 40
Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor
38:40
Capítulo 43
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
Paola lo ofreció dinero, para que la enfermera guarde silencio y de esta manera hacerle creer a todos que sigue mal. Por otra parte, Carlos recobra la memoria tras fuerte golpe.
Por:
Diana Carolina Vergel Perea
|
13 de Enero, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
1:44:46
Capítulo 42
Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
1:39:58
Capítulo 41
Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
1:43:57
Capítulo 40
Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor
1:44:55
Capítulo 39
Paulina advierte a Estefanía sobre Willy y su mal uso del dinero
1:43:23
Capítulo 38
Carlos Daniel le revela su amor a Paulina y le hace una propuesta
1:43:13
Capítulo 37
atrapan a los sospechosos del secuestro de Carlitos, ¿habrá justicia?
38:40
Capítulo 43
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
La Usurpadora
Capítulo 42 La Usurpadora: Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
La Usurpadora
Capítulo 41 La Usurpadora: Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
La Usurpadora
Capítulo 40 La Usurpadora: Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor
La Usurpadora
Capítulo 39 La Usurpadora: Paulina advierte a Estefanía sobre Willy y su mal uso del dinero
La Usurpadora
Capítulo 38 La Usurpadora: Carlos Daniel le revela su amor a Paulina y le hace una propuesta
La Usurpadora
Capítulo 37 La Usurpadora: atrapan a los sospechosos del secuestro de Carlitos, ¿habrá justicia?
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
GRAN ESTRENO
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series