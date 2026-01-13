Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
En vivo Desafío Siglo XXI
Funeral de Yeison Jiménez
Personajes La Reina del Flow 3
Programación de Caracol

Capítulo 43 La Usurpadora: 13 de enero - Caracol TV

Paola lo ofreció dinero, para que la enfermera guarde silencio y de esta manera hacerle creer a todos que sigue mal. Por otra parte, Carlos recobra la memoria tras fuerte golpe.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

38:40 min
Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
La Usurpadora - Capítulo 43: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
Capítulo 42 La Usurpadora
1:44:46
Capítulo 42
Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
Capítulo 41 La Usurpadora
1:39:58
Capítulo 41
Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
Capítulo 40 La Usurpadora
1:43:57
Capítulo 40
Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor
Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
38:40
Capítulo 43
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre

Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre

Paola lo ofreció dinero, para que la enfermera guarde silencio y de esta manera hacerle creer a todos que sigue mal. Por otra parte, Carlos recobra la memoria tras fuerte golpe.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 42 La Usurpadora
1:44:46
Capítulo 42
Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
Capítulo 41 La Usurpadora
1:39:58
Capítulo 41
Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
Capítulo 40 La Usurpadora
1:43:57
Capítulo 40
Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor
Capítulo 39 La Usurpadora
1:44:55
Capítulo 39
Paulina advierte a Estefanía sobre Willy y su mal uso del dinero
Capítulo 38 La Usurpadora
1:43:23
Capítulo 38
Carlos Daniel le revela su amor a Paulina y le hace una propuesta
Capítulo 37 La Usurpadora
1:43:13
Capítulo 37
atrapan a los sospechosos del secuestro de Carlitos, ¿habrá justicia?
Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
38:40
Capítulo 43
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre