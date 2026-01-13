38:40 min La Usurpadora - Capítulo 43: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre 1:44:46 Capítulo 42 Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad 1:39:58 Capítulo 41 Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará? 1:43:57 Capítulo 40 Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor 38:40 Capítulo 43 Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre

Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre Paola lo ofreció dinero, para que la enfermera guarde silencio y de esta manera hacerle creer a todos que sigue mal. Por otra parte, Carlos recobra la memoria tras fuerte golpe.