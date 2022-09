Constanza logra que Inés se convierta en su nueva empleada para cuidar a Sol

La viuda del Duque sigue empeñada en creer que Pedro va a regresar a su vida a compartir con ella y con su hija, sin embargo, su empleada le recuerda que esto es muy improbable, por lo que Constanza decide despedirla y le deja el dinero suficiente para que pueda sobrevivir mientras encuentra otro empleo.

Ya que todo lo que hace esta española es perfectamente calculado para cumplir su objetivo, ella acude donde el padre para recibir el documento que le permita conservar de forma legal a Sol y le pregunta al sacerdote por la mujer que le colabora en la iglesia: Inés, esposa del hermano de Pedro. Además, le comenta la oferta de trabajo.

“A esta iglesia viene mucha gente a pedir trabajo, le encargo si supiese de alguien que pueda cuidar de la niña. Flor ha tenido que marcharse por un asunto familiar y por la gravedad del asunto no creo que vuelva. Se lo agradecería en el alma la paga no es mucha, pero es justa y sería solo ayudarme con Flor”, le expresa Constanza antes de dirigirse a hablar con el sacerdote.

Resulta que Inés es despedida por el hombre que le sirve a Dios y ella, desesperada y preocupada, se ve obligada a acudir donde la viuda que recientemente le presentó a Sol y pedirle trabajo.

“¿Todavía está buscando a alguien que se encargue de Sol? El Padre me llamó y me dijo que no podría seguir pagándome, sé que cuando usted me pidió el favor de que le recomendar a alguien, no pensó en mí como opción, pero necesito trabajo. ¿Qué le parece si soy yo quien la cuida?”, dice Inés.

A lo que la mujer responde alegremente y aliviada porque piensa que nadie más podría hacer mejor ese trabajo que la misma tía de la menor.

