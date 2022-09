Catalina investiga el origen de la joya para dar con el paradero de su pueblo

Justo después de despedirse de Pedro de Heredia, quien debe regresar a España a solucionar algunos asuntos pendientes, Catalina de Indias se dispone a investigar el amuleto que llevaba consigo el hombre que la salvó en el barco, pues está más que segura de que pertenece a su comunidad. Es así como se dispone a recorrer las calles del pueblo y a interrogar a los habitantes.

Al parecer, solo hay un vendedor que sabe el lugar del cuál proviene la joya; sin embargo, no está dispuesto a dar ningún tipo de información al respecto sin algo a cambio.

Catalina va de regreso a casa del amigo de su enamorado y le asegura que ha estado analizando las rutas que pueden estar cerca al lugar del cuál proviene, pero el conquistador se rehúsa a apoyarla en dicha idea, argumentando que es muy peligroso que viaje con una tripulación llena de hombres.

"Estuve revisando los mapas que usted me prestó y lo que es un hecho es que su gente ha estado navegando las mismas aguas, las mismas costas una y otra vez. Creo que la posibilidad de que me hayan sacado de una de esas playas es muy grande, Yo podría...", comenta la joven.

Mientras que el capitán la interrumpe diciendo: "Olvídelo, no. Sí se lo que me va a pedir, Catalina. Me va a pedir que le consiga cupo en uno de los barcos que está atracados en el muelle, a cualquiera que se dirija a la dirección que usted quiere ir".

