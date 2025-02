Yo Me Llamo Fariana relata un doloroso hecho en el que fue abusada durante una fiesta La imitadora de Fariana en Yo Me Llamo 2025 no tuvo una infancia sencilla y en su adolescencia enfrentó un delicado momento por el que no ha obtenido justicia, tras demandar a su abusador se encontró con él y se llevó una amarga sorpresa.