Actor de La Reina del Flow se mudó a USA para triunfar en Hollywood y trabaja en supermercado

Sebastián Silva es conocido por su participación en 'Hombres a la Plancha' y por interpretar a Pity en las primeras dos temporadas de La Reina del Flow. El joven es un actor y cantante que ha tenido una carrera destacada en Colombia.

Te puede interesar: ‘El Paspi’ estrenará set con la nueva temporada de The Suso’s Show: así será el programa

Sebastián Silva, de La Reina del Flow, se fue de Colombia

Sin embargo, hace algunos meses, decidió darle un giro a su vida y mudarse a Estados Unidos, motivado por una corazonada. Durante unas vacaciones, quedó tan enamorado de una parte de ese país que decidió solicitar una visa de artista para quedarse, y con éxito consiguió la autorización para vivir allí.

Publicidad

Al llegar a Norteamérica, Sebastián empezó a trabajar en un supermercado, donde se encargaba de recibir órdenes por internet y gestionar las entregas de los productos. Aunque su vida en el extranjero ha sido una nueva aventura, no todo ha sido fácil, ya le pusieron una multa por exceso de velocidad y el idioma ha sido un reto.

No te pierdas: En Tu Moda Si Incomoda, Juan Carlos Giraldo dice que una famosa: “Parece recién muerta”

Publicidad

Aunque lleva solo cuatro meses viviendo en Estados Unidos, Sebastián ha logrado varios avances, como el lanzamiento de un libro. Sin embargo, la nostalgia por Colombia no lo deja; extraña su gente, su cultura y todo lo que dejó atrás. A pesar de eso, sigue adelante con sus proyectos, buscando nuevas oportunidades en su nueva vida.

Cuando comenzaron las grabaciones de La Reina del Flow 3, Sebastián no pudo salir de Estados Unidos debido a su situación migratoria, aunque no especificó si esto tuvo que ver con la ausencia de su personaje, lo cierto es que no habría podido filmar.

También puedes leer: Ohlela y Daniel Merak, de La Descarga, revelan si todavía están juntos y enamorados

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo .