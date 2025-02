Resumen capítulo La Red: Epa Colombia: por qué rompió la ley, depresión y versión de sus padres

En La Red recordamos una entrevista en la que Epa Colombia reveló qué la llevó a filmarse rompiendo la ley, razón por la que ahora está condenada a cinco años de prisión.

Allí comentó que en ese momento fueron sus amigos quienes la incitaron a grabar el contenido, uno de ellos le dijo que aprovechara las marchas para hacerse más famosa.

Mira también: Epa Colombia confesó que no quería grabar el video de TransMilenio: “me dieron la idea”

"Ellos me dieron la idea, yo no lo quería hacer y luego no lo quería subir", comentó y explicó que minutos después ya era tendencia nacional y desde ese momento se arrepintió.

Allí habló también de las malas amistades que tuvo y aseguró que no debió confiar en esas personas, "cometí errores", pasé momentos difíciles en mi vida. Adicionalmente, dijo que tras quedarse sin redes sociales se empezó a preguntar de dónde iba a sacar dinero o cómo iba a mantener a su familia, pues todos estaban viviendo de lo que la influenciadora ganaba.

Publicidad

En ese momento contempló quitarse la vida y ante las cámaras de La Red incluso mostró una cicatriz que prueba la historia. "Yo dije me quiero morir", dijo en ese momento.

Conoce más: Epa Colombia ya había intentado quitarse la vida en el 2021 tras su primera condena por TransMilenio

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo .