"Una ex ardida dice cualquier cosa": Breiner Gaster sobre rumores de que regaló un carro dos veces

El 31 de diciembre se realizaron los Premios La Red 2023, donde los presentadores Mary Méndez, Carlos Giraldo, Frank Solano, Juan Carlos Giraldo y Carlos Vargas entregaron galardones que reconocieron a las estrellas de la farándula colombiana que fueron noticia por diversas razones en este año. En una de las categorías ganó el exparticipante de La Descarga: Breiner Gaster, y recibió su micrófono en el set.

Gaster se llevó la victoria en ¡Qué Cansancio!, pues dio mucho de qué hablar en múltiples ocasiones y generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Una de las polémicas que protagonizó fue por su relación con Keyla Lions , de quien se enamoró perdidamente mientras ambos eran participantes del reality de Caracol Televisión.

En abril de 2023, la joven cantante relató en La Red que su relación con el artista había llegado a su fin por una infidelidad que logró descubrir por mensajes en su celular.

Tiempo después, surgieron rumores de que habían regresado para continuar su noviazgo y que incluso él le regaló un automóvil con motivo de su cumpleaños; aunque de nuevo los rodeó una polémica: aseguraron que el carro ya se lo había regalado anteriormente a otra mujer.

Cuando el artista llegó a recibir su premio en el set de La Red, dijo: “Que cansancio cuando se cansen de mi música, eso sería horrible” y ante la solicitud de Mary Mendez de rectificar si era verdad que regaló un automóvil dos veces, él bromeó y luego mencionó:

“Lo que pasa es que el otro era un C180, este era un C200. Mentiras, cuando la ex está muy brava, trata de decir cosas que no son, que era de otra persona, no, no, ella no quiso ese, prefirió el otro”.

Y agregó que lo que mencionó uno de los presentadores era falso: “Una ex ardida dice cualquier cosa. Yo los veo a ustedes todos los fines de semana y los escuché diciendo que estaba acostumbrado a regalar carros viejos, y no, no, no”.

Al final volvió a bromear con Juan Carlos Giraldo, pues según él, este carro no existe nuevo en el mercado y lo que entregó como detalle fue un “clásico”.

De esta forma se refirió a los rumores y abandonó el set de La Red, pero parece ser que generó más preguntas que respuestas.

