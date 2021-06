¿Pagar por sonar en la radio? Cantantes colombianos hablan sobre su experiencia con la payola

Los artistas que tienen una larga trayectoria musical han tenido que pasar por un sinnúmero de anécdotas que los motivan a seguir apostándole todos los días al talento que desbordan en el escenario. Algunas de esas historias son relacionadas con la payola; por ese motivo, 5 cantantes nos cuentan cómo ha sido su experiencia con este fenómeno.

La payola es un término derivado de la frase en inglés "pay all" que significa "pagar por todo". En medio de una transmisión en vivo por el Facebook de La Red, la colombiana Ilona lo definió como una forma de pago para escuchar las canciones en la radio o en otras plataformas.

"Son las preventas que un artista tiene que dar para poder sonar en la radio o para poder estar programado en la parrilla de la radio", comentó la intérprete de 'De Regreso'.

Cayito Dangond , hermano menor de Silvestre Dangond , aseguró que desde el inicio de su carrera musical se caracterizó por trabajar de la manera más honrada posible, es decir, teniendo como propósito ganarse el cariño de la gente sin recurrir necesariamente a transacciones para ser escuchados.

"Yo por lo menos en Bogotá para que me sonaran a mi hermano me tocaba darles pasteles, tamales a los directores", puntualizó.

Por su parte, Yolanda Rayo , señaló que en algunas oportunidades ella recibió otro tipo de propuestas para pagar los favores musicales; sin embargo, nunca aceptó ningún tipo de solicitud.

"Son millones de cosas, es: lástima que seas casada porque o sino estaríamos toda la noche juntos y mañana sonarías todo el día en la emisora, por qué no nos vamos de paseo, por qué no te separas, por qué más bien no vamos a cenar, por qué no vienes que estoy solo en la emisora", comentó la mujer.

Por último, la música Anna Jaraba mencionó que, a pesar de que siempre fue muy directa en decir que no cuando le hacían proposiciones de tipo sexual o en peticiones económicas para los directores o las grandes cadenas de radio, lo mayor que más le llegaron a pedir fueron elementos para unos niños.

Finalmente, los 5 artistas se mostraron agradecidos de que la industria musical y la manera de hacer publicidad haya cambiado, ya que pueden utilizar otras herramientas complementarias como las redes sociales, que les permiten mostrar el trabajo de fondo que hay en cada uno de los proyectos que emprenden.