¿Cómo le va a ir a Colombia en el mundial según angeóloga? Malas noticias para un jugador

A la Selección Colombia no le irá como todos quieren en el Mundial de USA, México y Canadá, según la tarotista de La Red, aunque habrá buenos resultados, estos no serán definitivos en las competencias.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 3 de ene, 2026
