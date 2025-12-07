Exparticipante de Yo Me Llamo fue engañado por empresario mexicano: "trata de personas" - CaracolTV Nicolás Hernández, Yo Me Llamo Elvis Presley en 2021, vivió una pesadilla cuando un empresario le hizo una tentadora oferta de trabajo, pero al pasar el tiempo le incumplió quitó su pasaporte y se aprovechó de él.