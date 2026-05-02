La Red: Resumen capítulo La Red: Exorcismos, procesos legales, matrimonios y más de los famosos - CaracolTV
Los famosos no descansan y La Red tampoco, en este capítulo hablamos del proceso que enfrenta la actriz Yeimy Paola Vargas, de la estafa que perjudica al Padre Chucho y del amor en la vida de Mafe Aristizábal.
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Resumen capítulo La Red: Exorcismos, procesos legales, matrimonios y más de los famosos
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