La Red: Resumen capítulo La Red: Exorcismos, procesos legales, matrimonios y más de los famosos - CaracolTV Los famosos no descansan y La Red tampoco, en este capítulo hablamos del proceso que enfrenta la actriz Yeimy Paola Vargas, de la estafa que perjudica al Padre Chucho y del amor en la vida de Mafe Aristizábal.