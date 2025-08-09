Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Se dice de mi
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Black renunció a trabajar con su cuerpo, ahora quiere ser predicador y seguir a Dios

Black renunció a trabajar con su cuerpo, ahora quiere ser predicador y seguir a Dios

El exparticipante del Desafío 2023 asegura que tuvo una revelación divina, Dios le pidió que se acercara a él y por eso ha tomado radicales decisiones de vida, como dejar de exhibir su cuerpo.