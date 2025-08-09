Black renunció a trabajar con su cuerpo, ahora quiere ser predicador y seguir a Dios

Black, uno de los participantes más comentados del Desafío 2023, confesó en entrevista con La Red que la atención que recibió durante su paso por el programa fue abrumadora.

Lee más: Francy se realizó ocho cirugías y ha pasado dos años perdonándose a sí misma por hacerlo

Su físico le valió miles de mensajes, propuestas de dinero y viajes, así como la insistencia de sus seguidores para que abriera una página de contenido exclusivo. Aunque lo hizo por la presión y el morbo que generaba, admite que no era el camino que deseaba para su vida.

Publicidad

Black del Desafío quiere ser predicador

“Siempre he trabajado con mi cuerpo, pero entendí que ese estilo de vida me estaba alejando de Dios”, afirmó. Black asegura que siempre ha sido consciente de lo que ocurre en el mundo y cree firmemente que Dios juzga por el pecado y la maldad. Su punto de quiebre llegó tras tener un sueño que describe como una revelación divina, vio a Dios venir por su pueblo y se despertó con un profundo miedo, convencido de que se trataba de un aviso para cambiar.

Publicidad

Sintiendo que su alma estaba condenada, decidió abandonar esa faceta pública y acercarse al camino espiritual. Aunque nunca se consideró mujeriego, hoy permanece soltero, pues su deseo es casarse y formar una familia bajo las leyes de Dios.

Actualmente, dedica gran parte de su tiempo a leer la Biblia y se prepara para ser predicador. Su prioridad es su vida espiritual, aunque continúa entrenando para mantener su físico, pero sin exhibirlo como antes. “Ya no uso la misma ropa, mi enfoque es otro”, asegura.

Lee más: Guajira explica qué hace para mantener su figura: conoce su rutina de ejercicios y alimentación

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.