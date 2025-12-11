Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

La Influencer capítulo completo hoy 11 de diciembre

Salvador, Nibardo y los allegados a la influencer están alarmados, pues sospechan que ella fue secuestrada. En medio del desespero, Peluche encuentra una pista de su paradero.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner la influencer DK
43:14 min
Capítulo 57 La Influencer
La Influencer - Capítulo 57: ¿Dónde está Maritza? La gente sigue buscando a la joven desaparecida
Capítulo 56 La Influencer
42:59
Capítulo 56
Maritza desaparece justo antes de una cita con Salvador
Capítulo 55 La Influencer
42:34
Capítulo 55
Maritza es nueva gerente de la pizzería, pero ¿a qué costo?
Capítulo 54 La Influencer: Maritza no puede viajar a Nueva York y Salvador le hace una oferta
42:49
Capítulo 54
Maritza no puede viajar a Nueva York y Salvador le hace una oferta
Capítulo 57 La Influencer
43:14
Capítulo 57
¿Dónde está Maritza? La gente sigue buscando a la joven desaparecida

Capítulo 57 La Influencer: ¿Dónde está Maritza? La gente sigue buscando a la joven desaparecida

Salvador, Nibardo y los allegados a la influencer están alarmados, pues sospechan que ella fue secuestrada. En medio del desespero, Peluche encuentra una pista de su paradero.

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 56 La Influencer
42:59
Capítulo 56
Maritza desaparece justo antes de una cita con Salvador
Capítulo 55 La Influencer
42:34
Capítulo 55
Maritza es nueva gerente de la pizzería, pero ¿a qué costo?
Capítulo 54 La Influencer: Maritza no puede viajar a Nueva York y Salvador le hace una oferta
42:49
Capítulo 54
Maritza no puede viajar a Nueva York y Salvador le hace una oferta
Capítulo 53 La Influencer
43:19
Capítulo 53
Maritza trabajará en Nueva York y tiene emotiva despedida con Salvador 
Capítulo 52 La Influencer: Salvador busca el perdón de Maritza tras conocer la verdad
42:40
Capítulo 52
Salvador busca el perdón de Maritza tras conocer la verdad
Capítulo 51 La Influencer: Maritza ayuda a Salvador tras escándalo en la pizzería
43:59
Capítulo 51
Maritza ayuda a Salvador tras escándalo en la pizzería
Capítulo 57 La Influencer
43:14
Capítulo 57
¿Dónde está Maritza? La gente sigue buscando a la joven desaparecida