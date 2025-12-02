43:59 min La Influencer - Capítulo 51: Maritza ayuda a Salvador tras escándalo en la pizzería 43:34 Capítulo 50 Salvador se mete en problemas y le pide ayuda a Maritza 43:47 Capítulo 49 Maritza y Germen empiezan a trabajar en la pizzería 43:22 Capítulo 48 Maritza recupera los audios reales y vuelve a trabajar en la pizzería 43:59 Capítulo 51 Maritza ayuda a Salvador tras escándalo en la pizzería

Capítulo 51 La Influencer: Maritza ayuda a Salvador tras escándalo en la pizzería Después de que un cliente quería sacar provecho de la pizzería, Maritza arma todo un plan para desenmascararlo. Por otra parte, Teresa es llevada al hospital al intentar salir de la cárcel.