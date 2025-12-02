Publicidad

La Influencer capítulo completo hoy 2 de diciembre

Después de que un cliente quería sacar provecho de la pizzería, Maritza arma todo un plan para desenmascararlo. Por otra parte, Teresa es llevada al hospital al intentar salir de la cárcel.

43:59 min
Capítulo 51 La Influencer: Maritza ayuda a Salvador tras escándalo en la pizzería
Capítulo 51 La Influencer: Maritza ayuda a Salvador tras escándalo en la pizzería

Después de que un cliente quería sacar provecho de la pizzería, Maritza arma todo un plan para desenmascararlo. Por otra parte, Teresa es llevada al hospital al intentar salir de la cárcel.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
