43:34 min La Influencer - Capítulo 50: Salvador se mete en problemas y le pide ayuda a Maritza 43:47 Capítulo 49 Maritza y Germen empiezan a trabajar en la pizzería 43:22 Capítulo 48 Maritza recupera los audios reales y vuelve a trabajar en la pizzería 43:19 Capítulo 47 Maritza se niega a ceder ante las presiones de Salvador 43:34 Capítulo 50 Salvador se mete en problemas y le pide ayuda a Maritza

Capítulo 50 La Influencer: Salvador se mete en problemas y le pide ayuda a Maritza Luego de que Salvador tuviera problemas con un cliente, el video que grabaron se viralizó y por esto, él le dijo a Maritza que necesitaba que ella hiciera algo, ¿aceptó?