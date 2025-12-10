Publicidad
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol
Capítulo 56 La Influencer: 10 de diciembre 2025 - CaracolTV
La influenciadora accede a ir a una cita con Salvador; sin embargo, nunca llega y luego aparece en redes un extraño video, el cual les despierta dudas y preocupación.
Caracol TV
/
La Influencer
/
Capítulos
/
Capítulo 56 La Influencer: Maritza desaparece justo antes de una cita con Salvador
42:59 min
La Influencer - Capítulo 56:
Maritza desaparece justo antes de una cita con Salvador
42:34
Capítulo 55
Maritza es nueva gerente de la pizzería, pero ¿a qué costo?
42:49
Capítulo 54
Maritza no puede viajar a Nueva York y Salvador le hace una oferta
43:19
Capítulo 53
Maritza trabajará en Nueva York y tiene emotiva despedida con Salvador
42:59
Capítulo 56
Maritza desaparece justo antes de una cita con Salvador
Capítulo 56 La Influencer: Maritza desaparece justo antes de una cita con Salvador
La influenciadora accede a ir a una cita con Salvador; sin embargo, nunca llega y luego aparece en redes un extraño video, el cual les despierta dudas y preocupación.
Por:
Daniela Correa Grisales
|
10 de Diciembre, 2025
42:34
Capítulo 55
Maritza es nueva gerente de la pizzería, pero ¿a qué costo?
42:49
Capítulo 54
Maritza no puede viajar a Nueva York y Salvador le hace una oferta
43:19
Capítulo 53
Maritza trabajará en Nueva York y tiene emotiva despedida con Salvador
42:40
Capítulo 52
Salvador busca el perdón de Maritza tras conocer la verdad
43:59
Capítulo 51
Maritza ayuda a Salvador tras escándalo en la pizzería
43:34
Capítulo 50
Salvador se mete en problemas y le pide ayuda a Maritza
42:59
Capítulo 56
Maritza desaparece justo antes de una cita con Salvador
La Influencer
Capítulo 55 La Influencer: Maritza es nueva gerente de la pizzería, pero ¿a qué costo?
La Influencer
Capítulo 54 La Influencer: Maritza no puede viajar a Nueva York y Salvador le hace una oferta
La Influencer
Capítulo 53 La Influencer: Maritza trabajará en Nueva York y tiene emotiva despedida con Salvador
La Influencer
Capítulo 52 La Influencer: Salvador busca el perdón de Maritza tras conocer la verdad
La Influencer
Capítulo 51 La Influencer: Maritza ayuda a Salvador tras escándalo en la pizzería
La Influencer
Capítulo 50 La Influencer: Salvador se mete en problemas y le pide ayuda a Maritza
