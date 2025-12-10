Capítulo 56 La Influencer: Maritza desaparece justo antes de una cita con Salvador

Publicidad

Capítulo 56 La Influencer: 10 de diciembre 2025 - CaracolTV

La influenciadora accede a ir a una cita con Salvador; sin embargo, nunca llega y luego aparece en redes un extraño video, el cual les despierta dudas y preocupación.

42:59 min
Capítulo 56 La Influencer
La Influencer - Capítulo 56: Maritza desaparece justo antes de una cita con Salvador
Por: Daniela Correa Grisales
|
