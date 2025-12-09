Publicidad

La Influencer capítulo completo hoy 9 de diciembre

Al no poder viajar a Nueva York, Salvador decide nombrar a Maritza como gerente de la empresa, pues la influencer le pide que confíe en ella. Sin embargo, los dos sienten un vacío profundo.

42:34 min
Capítulo 55 La Influencer
Capítulo 55 La Influencer: Maritza es nueva gerente de la pizzería, pero ¿a qué costo?
Capítulo 54 La Influencer: Maritza no puede viajar a Nueva York y Salvador le hace una oferta
42:49
Capítulo 54
Maritza no puede viajar a Nueva York y Salvador le hace una oferta
Capítulo 53 La Influencer
43:19
Capítulo 53
Maritza trabajará en Nueva York y tiene emotiva despedida con Salvador 
Capítulo 52 La Influencer: Salvador busca el perdón de Maritza tras conocer la verdad
42:40
Capítulo 52
Salvador busca el perdón de Maritza tras conocer la verdad
Capítulo 55 La Influencer
42:34
Capítulo 55
Maritza es nueva gerente de la pizzería, pero ¿a qué costo?

Capítulo 55 La Influencer: Maritza es nueva gerente de la pizzería, pero ¿a qué costo?

Al no poder viajar a Nueva York, Salvador decide nombrar a Maritza como gerente de la empresa, pues la influencer le pide que confíe en ella. Sin embargo, los dos sienten un vacío profundo.

