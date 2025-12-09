42:34 min La Influencer - Capítulo 55: Maritza es nueva gerente de la pizzería, pero ¿a qué costo? 42:49 Capítulo 54 Maritza no puede viajar a Nueva York y Salvador le hace una oferta 43:19 Capítulo 53 Maritza trabajará en Nueva York y tiene emotiva despedida con Salvador 42:40 Capítulo 52 Salvador busca el perdón de Maritza tras conocer la verdad 42:34 Capítulo 55 Maritza es nueva gerente de la pizzería, pero ¿a qué costo?

Capítulo 55 La Influencer: Maritza es nueva gerente de la pizzería, pero ¿a qué costo? Al no poder viajar a Nueva York, Salvador decide nombrar a Maritza como gerente de la empresa, pues la influencer le pide que confíe en ella. Sin embargo, los dos sienten un vacío profundo.