Capítulo 58 La Influencer: Avril ayuda a Salvador a encontrar a Maritza, pero ¿está viva? Luego de una sutil advertencia por parte de Salvador hacia Avril, ella modifica su plan y ‘ayuda’ al hombre a encontrar a Maritza. Al momento de llegar al lugar, la influencer parece estar sin vida.