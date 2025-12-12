Publicidad

La Influencer capítulo completo hoy 12 de diciembre

Luego de una sutil advertencia por parte de Salvador hacia Avril, ella modifica su plan y ‘ayuda’ al hombre a encontrar a Maritza. Al momento de llegar al lugar, la influencer parece estar sin vida.

Publicidad

Capítulo 58 La Influencer
La Influencer - Capítulo 58: Avril ayuda a Salvador a encontrar a Maritza, pero ¿está viva?
Capítulo 58 La Influencer: Avril ayuda a Salvador a encontrar a Maritza, pero ¿está viva?

Luego de una sutil advertencia por parte de Salvador hacia Avril, ella modifica su plan y ‘ayuda’ al hombre a encontrar a Maritza. Al momento de llegar al lugar, la influencer parece estar sin vida.

Por: Caracol Televisión
|
