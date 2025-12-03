42:40 min La Influencer - Capítulo 52: Salvador busca el perdón de Maritza tras conocer la verdad 43:59 Capítulo 51 Maritza ayuda a Salvador tras escándalo en la pizzería 43:34 Capítulo 50 Salvador se mete en problemas y le pide ayuda a Maritza 43:47 Capítulo 49 Maritza y Germen empiezan a trabajar en la pizzería 42:40 Capítulo 52 Salvador busca el perdón de Maritza tras conocer la verdad

Capítulo 52 La Influencer: Salvador busca el perdón de Maritza tras conocer la verdad Teresa le revela a Salvador que los audios de Maritza fueron manipulados, por lo cual, él no duda en buscar a la influencer para pedirle que lo disculpe por no haber creído en ella.