La Influencer capítulo completo hoy 3 de diciembre

Teresa le revela a Salvador que los audios de Maritza fueron manipulados, por lo cual, él no duda en buscar a la influencer para pedirle que lo disculpe por no haber creído en ella.

Capítulo 52 La Influencer: Salvador busca el perdón de Maritza tras conocer la verdad
Capítulo 52 La Influencer: Salvador busca el perdón de Maritza tras conocer la verdad

Teresa le revela a Salvador que los audios de Maritza fueron manipulados, por lo cual, él no duda en buscar a la influencer para pedirle que lo disculpe por no haber creído en ella.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
