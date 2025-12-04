43:19 min La Influencer - Capítulo 53: Maritza trabajará en Nueva York y tiene emotiva despedida con Salvador 42:40 Capítulo 52 Salvador busca el perdón de Maritza tras conocer la verdad 43:59 Capítulo 51 Maritza ayuda a Salvador tras escándalo en la pizzería 43:34 Capítulo 50 Salvador se mete en problemas y le pide ayuda a Maritza 43:19 Capítulo 53 Maritza trabajará en Nueva York y tiene emotiva despedida con Salvador

Capítulo 53 La Influencer: Maritza trabajará en Nueva York y tiene emotiva despedida con Salvador Salvador, luego de hacer una llamada, consigue un nuevo rumbo para Maritza y su trabajo como influencer en Nueva York. Aunque es una buena noticia, parece haber una triste despedida de la pareja.