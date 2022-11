Tito Murillo deleita con un tema de salsa y Maía le revela uno de sus tips de técnica vocal

Este cantante, también conocido como 'bombón de chocolate', de la segunda temporada de A Otro Nivel recuerda lo mucho que aprendió en este programa y explica a qué se ha dedicado desde entonces.

Para sentirse más motivado en su presentación de La Descarga, él recibe un especial mensaje de parte de sus hermanos, quienes además le envían un amuleto de la buena suerte: un retrato de su madre.

"Recuerdo que de niño cantabas salsa con la agrupación de la iglesia y te propusiste estar en el grupo de Guayacan Orquesta. Te admiro porque todo lo que sueñas, lo logras", expresa su hermana en el video.

En el momento que Tito ve la foto de su mamá, quien falleció a los 53 años, se conmueve y derrama algunas lágrimas, pues la extraña y fue el amor de su vida.

Qué destacan los mentores de La Descarga sobre Tito Murillo?

"Me gusta mucho el color de tu voz, empecé gozando, pero se me fue la gozadera muy rápido. Espero que el camino para ti sea muy largo y provechoso en este camino de la salsa", opina Gusi, y Santiago Cruz concuerda en que hubo algunas fallas que no debieron suceder y faltó nivel para recibir el sí.

Maía, le explica de qué se trata el glisando, un recurso vocal que debe tenerse en cuenta al aplicarlo en canciones de salsa, pues suele confundirse con desafinación y requiere de mucho control vocal.

No te pierdas La Descarga en las noches de Caracol Televisión.