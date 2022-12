Maía le ofrece disculpas a David Dag por no haber sido la primera en oprimir su botón

Este joven cantante recuerda lo que fue su paso en la audición en la fase Todos o Nada y la forma en que Marbelle esperó al clímax de la canción para oprimir su botón, pues no se mostró convencida desde un inicio. Debido a eso, David confiesa que sería un verdadero honor estar en el equipo de Maía “por la diversidad de géneros que manejaría”.

Sin embargo, no se ve en un futuro trabajando con Gusi en el programa, pues no tendrían afinidad sonora y él quiere explotar todo su talento con el género del pop.

Mientras tanto, los mentores opinan que David nunca defrauda y entrega shows increíbles con baile y puestas en escena muy interesantes.

Durante su presentación en el Tocadiscos con el tema ‘Tacones rojos’ y mucha energía, es elegido por Santiago Cruz, quien le da la bienvenida a su equipo y expresa:

“Me gustó mucho más la selección de canción ahorita que en la audición, te hizo brillar más y aunque te ganaron los nervios, olvídate de eso porque ya estas adentro. Vamos a tener mucho material para dar mucho juego en La Descarga. ¡Bienvenido, papá!”.

David confiesa que él se siente muy honrado de ser parte del intérprete de ‘Desde lejos’, pero que también tenía como opción la Selección de Maía: “has cantado muchas cosas, me podrías aportar muchísimo, pero no importa, estoy muy feliz”, a lo que ella responde con unos lamentos, pues también soñaba trabajar con él, pero no fue lo suficientemente rápida con sus manos.

