Gusi reveló cómo fue su encuentro con Juan Luis Guerra al abrir sus conciertos: ¡Sueño cumplido!

Gusi , el mentor de la Selección Azul en La Descarga, decidió pasar la noche en el Campamento Musical y así compartir momentos muy especiales con cada uno de los participantes, pues además de cocinar pizza, después abrieron su corazón y él reveló detalles de uno de los momentos más especiales de su carrera: abrir los conciertos de Juan Luis Guerra en Bogotá.

En el capítulo número 66 de La Descarga, los colombianos fueron testigos del gran talento de los miembros del equipo de Maía, donde Jair Santrich fue el protegido y Luisma fue eliminado de la competencia . Durante la transmisión del programa se pudo ver que Gusi pasó la noche en el templo de la música.

Durante su estadía con los pupilos, el intérprete de temas como ‘Mi Amor Bonito’ y ‘24/7’ demostró sus habilidades en la cocina y luego todos disfrutaron un rato al intentar cantar utilizando un curioso objeto en su boca, el cual les dificultaba gesticular. Antes de irse a dormir, todos se reunieron en el cuarto y Luisma le preguntó al mentor por el momento más especial de su vida, a lo que él respondió:

“De hecho hace poco cumplí un sueño muy especial por el que trabajé mucho... yo solo pensaba en trabajar cerca de Juan Luis Guerra. Un día recibí la llamada de mi manager, a finales del 2022, y me dijo “hermano te quieren para abrir sus conciertos en Bogotá””.

¡Gusi no podía creerlo! Acto seguido, relató detalles del momento en que conoció al dominicano dueño de éxitos como ‘La Bilirrubina’, ‘Como yo’, ‘Burbujas de amor’ y más, pues él le había dado el voto de confianza para emocionar al público el 25 y 26 de noviembre del 2022 en el Movistar Arena en la capital del país.

"Él sale, va llegando hasta donde yo estoy y me emociono. Me saluda y yo lo abrazo como si fuera mi papá y además me dice “¡Qué hermosa voz tú tienes!””, relató.

Mientras el artista que combina el vallenato y la cumbia con pop relataba la emocionante historia de presentarse en los dos eventos que estuvieron completamente agotados, los pupilos lo escuchaban muy atentamente.

Antes de finalizar la conversación, Gusi les contó que el 22 de abril cumplirá otro de sus grandes sueños, pues será su show en el Movistar Arena y espera contar con la presencia de algunos integrantes de su Selección.

