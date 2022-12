Juan Luis Guerra canta a Colombia inspirado por Shakira y Sofía Vergara

Si algo les sobra a la cantante Shakira y a la actriz Sofía Vergara es talento y belleza para inspirar tantas obras de arte como sean necesarias, algo que sabe muy bien su amigo en común Juan Luis Guerra, quien ha encontrado en ellas a sus musas particulares para componer una canción de amor al país natal de las dos artistas, Colombia, en su último sencillo, 'Canto a Colombia'.

Publicidad

"Esta canción nació en un avión, una de las veces que regresaba de Colombia. Sentí la melodía y me di cuenta de que llevaba el nombre de este país. La grabé y la guardé, y luego la encontré cuando comenzó mi búsqueda de nuevos temas para este disco. En los arreglos comenzaron a llegar imágenes de sus hermosos cafetales y arrozales, y de mis amigos Juanes , Carlos Vives, Shakira y Sofía Vergara", explicó Juan Luis al periódico El nuevo Herald.

Haber servido como fuente de inspiración para una canción sobre su tierra habrá sido sin duda un gran halago para las dos mujeres, especialmente en el caso de Sofía , que siempre se ha enorgullecido profundamente de haber mantenido muy presentes sus raíces y su acento colombiano a pesar de estar afincada en Los Ángeles desde hace años, donde se ha convertido en una de las latinas con más éxito en la industria del entretenimiento.

"Cuando empecé a actuar siempre me decía a mí misma: 'Voy a mudarme a Hollywood, voy a ir a las mejores clases de pronunciación posibles'. No entendía cómo Penélope Cruz o Salma Hayek no se habían desecho de sus acentos. Pero cuando empecé a ir a audiciones me sentía muy insegura de lo que estaba diciendo, y no podía concentrarme en actuar, únicamente en la pronunciación. Así que un día me dije: 'Este acento no va a cambiar nunca. Voy a seguir intentándolo tal y como soy, y si no sale bien, volveré al mercado latino'", explicaba recientemente en una entrevista al portal WWD.