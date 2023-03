Oropesa, Jair Santrich y Luisma cantan le rinden homenaje a Maía y Gusi llora durante el show

Maía, Gusi, Santiago Cruz y Marbelle quedan gratamente sorprendidos al ver que Luisma, Oropesa y Jair Santrich unen sus voces y exponen su talento para tocar instrumentos musicales con el fin de homenajear a su mentora. Antes del espectáculo, los participantes estudian muy bien las partes más difíciles de la canción y también la puesta en escena.

"Yo no sé qué hice para merecer a los tres, yo le doy muhcas gracias a Dios. De verdad, gracias padre santo por este momento tan increíble. Yo les digo una cosa, estamos en un punto en donde todo es muy difícil, no hay punto de comparación, ni punto de crítica, ni punto de juicio y cuando ustedes cantan así a mí me rompen el corazón de esa manera, pero con luz", expresa entre lágrimas Maía.