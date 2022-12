Anamilé y Maía plasman el sabor de la costa colombiana y logran que los mentores se pongan de pie

Antes de su presentación juntas, Maía le pregunta a Anamilé sobre qué es lo que representa el folclor para ella, ante lo que esta participante responde que ha sido una bandera muy grande en su carrera musical, pues considera que es algo bastante poderoso, aunque no siempre se fija en el afrocaribe.

Así mismo, nos cuenta que ella nació en Bogotá y que creció con la ruana puesta, ordeñando vacas y haciendo queso, algo que la hace sentir bastante orgullosa, pero que hasta el momento solo se había hablado de su parte costeña.

Tras esto, la mentora le asegura que en esta Prueba quiere saber de qué está hecha esta participante, motivo por el cual eligieron una canción con la que considera que ella se va a sentir muy cómoda.

Al conocer el tema musical, la cantante no puede evitar demostrarse feliz: "me acelera el corazón, porque ahí es donde me siento muy cómoda y muy feliz". Aunque está de acuerdo con que ella se sienta así, Maía le pide que esté pendiente de el exceso de seguridad dado que esto puede prestarse para cometer errores durante la presentación.

Es por ello que uno de los principales consejos de la mentora es que interprete esta canción como si nunca antes la hubiera cantado y que es importante tener en cuenta que de esta prueba depende su permanencia en la competencia.

