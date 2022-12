Una convivencia como nunca antes: Esto es todo lo que se vendrá con el Campamento Musical

Discusiones, estrategias, amores, drama, lágrimas y sorprendentes creaciones musicales, esto es todo lo que promete esta nueva fase de La Descarga , la cual plasmará a los 40 participantes tal y como son, sin libretos, ni indicaciones, simplemente que no teman a ser ellos mismos.

Como un sueño surgido durante la pandemia, dos años tuvieron que pasar para que este programa y el Campamento Musical fueran una realidad, en la que la música y la convivencia estarán al rojo vivo, siendo una muestra de una renovación de este tipo de formatos.

Te puede interesar: ¿Qué tal son las mentoras para los villancicos? Maía y Marbelle cuentan anécdotas navideñas

Publicidad

El Campamento Musical, un espacio con alrededor de dos mil metros cuadrados, está compuesto por cuatro especie de apartaestudios, que serán las habitaciones de cada uno de los mentores y en las que tendrán un estudio privado, un billar, un bar, una zona de gimnasio, un jacuzzi, una mesa de ping-pong, una sala con una pantalla gigante para que puedan ver y comentar las presentaciones de los demás participantes, una cocina, un comedor, una zona de maquillaje y vestuario, un piano y una zona de entretenimiento.

Todo cuenta con un sistema de cámaras y sonido en el cual no se dejará perder ni un solo detalle, por lo que sabremos todo lo que suceda dentro de este lugar. Cabe destacar que el único espacio en el que no habrá registro será el baño, ya que se les respetará esta privacidad.

El montaje de este campamento musical fue en tiempo récord, pues gracias a un arduo trabajo este espacio estuvo listo luego de un mes. Este se convirtió en un lugar ideal para suplir las necesidades de los participantes y darles es espacio necesario para soportar el encierro. Como uno de los datos curiosos de este, los participantes no tendrán que cocinar, pues cuentan con un buffet.

La expectativa frente a la convivencia que vamos a ver en el Campamento Musical es tan alta que Juan Esteban Sampedro, gerente de entretenimiento de Caracol Televisión comenta que: "nosotros hemos hecho muchos realities, pero el contenido que dará esta gente en cuanto a convivencia será una locura. Generalmente, suelen haber 15 días en los que todo es perfecto, todos se quieren, al cual llamamos 'luna de miel', pero aquí no habrá esto, aquí esto es al todo o nada, como la primera etapa del programa, ¡es una bomba!"

Conoce más: ¡Una mandarina se convierte en todo un salpicón! Así es el talento del equipo de Gusi

Publicidad

¿Qué sucederá en la siguiente etapa de la competencia?

Una vez los participantes lleguen al Campamento Musical sabrán que cada uno de los mentores empezará a ir a este lugar para hablar con ellos y escucharlos cantar, con la intención de seleccionar a cinco de sus miembros para "llevarlos a la guerra", de acuerdo con Juan Esteban Sampedro, pues tendrán que presentarse en el escenario y allí los mentores tendrán la palabra.

Mientras que el líder del equipo selecciona a su Elegido de la semana, el cual será el que mejor haya interpretado su canción, los otros tres mentores deberán eliminar a uno de los integrantes de esa Selección rival, pues será quien consideren que no tuvo un buen rendimiento durante estas presentaciones.

Publicidad

Así mismo, los mejores de cada equipo cantarán a dúo nuevamente con sus líderes para que luego los televidentes sean los encargados de votar por su favorito y hacer que tengan la oportunidad de ganarse un monto de dinero para su grupo. A su vez, los colombianos tendrán la posibilidad de ganar plata si los artistas por los que ellos votaron fueron los ganadores de esa noche.

El dinero que los participantes ganen de forma grupal será dividido casi que al finalizar el reality y los montos, que deberán ser repartidos entre los 10 miembros de la Selección, serán elegidos por los mentores, quienes analizarán factores tanto de convivencia como de talento. Cabe destacar que podría haber participantes que no se lleven ningún porcentaje.

Te puede interesar: Con mucha luz, así es como los mentores de La Descarga celebran el día de las velitas

Publicidad

La mística del reality

Este formato se volvió una verdadera apuesta de Caracol Televisión, por lo que cada persona que ha sido parte de esta producción le ha metido el alma. Así mismo, la mística de este tipo de programas regresó, ya que la intención está en que los participantes vivan una experiencia totalmente diferente a la de los antiguos concursos musicales de los que hicieron parte.

¿Qué quiere decir esto? Básicamente, no tendrán contacto con nada ni nadie del exterior, así mismo, mientras que tengan que presentarse en el escenario no estarán cerca de alguien que no sea su mentor o los presentadores. ¡El aislamiento será más que real! Por esta razón estaremos viéndolos de una manera más humana en la que se mostrarán tal y como son, con sus factores buenos y aquellos un poco malos.