Byordy habló de su reconciliación con Breiner y Junior reveló a quién extrañará de La Descarga

Byordy y Junior Bolívar fueron los participantes que abandonaron el Campamento Musical en el capítulo número 69, y ahora se convierten en los últimos integrantes que completan el grupo de 6 finalistas que se presentarán en el gran concierto virtual de La Descarga el próximo 18 y 25 de marzo.

Los dos cantantes participaron en una transmisión en vivo en Caracoltv.com, donde además de invitar a los colombianos a conectarse con este gran espectáculo, relataron detalles de lo que fue su paso por este reality, los aprendizajes que les quedaron y su opinión sobre las polémicas más sonadas.

Byordy y Junior expresaron que en el templo de la música lograron crecer en todo aspecto y se mostraron “sin filtros”, y que por esto mismo lograron entablar una relación especial con ciertos compañeros, a pesar de que hubo diferencias con algunos que los llevaron a protagonizar tensos momentos.

Con respecto a las diferencias de Byordy y lo que piensa de su colega, el semifinalista de la Selección Azul, él se limitó a expresar:

“No me queda más que desearle muchas bendiciones en su camino y su carrera. No hice más que defender mi posición siempre fuerte. En casa mi padre me costó a ser fuerte y no permitir que nadie pusiera en peligro o en duda lo que yo soy. Quizá me dejé llevar por el encierro, por la soberbia, el rencor y la presión”.

Agregó que no siente rencor por el finalista, y que poe el contrario espera que: “Ojalá todo lo que él hizo o allá adentro, que fue bastante, valga la pena para ser un gran artista. Lo que pasó en La Descarga, se quedó en La Descarga”. Además, en forma de broma dijo que espera que tenga muchos hijos con Keyla.

Por otra parte, Junior Bolívar aseguró que así no quisieran, todos tenían una posición definida con respecto a los malentendidos, pero su objetivo fue mediar. ¿A quién va a extrañar en el Campamento? ¡Leonela!. Además, Byordy dijo que su reconciliación con Breiner en realidad fue una liberación que le permitió reencontrarse con su lado más noble.

“Traigo una canción que se titula ‘Enredados’ y la compuse hace poco, fue antes de entrar al campamento. Habla de cuando uno tiene un amor lejos, pero está enamorado. Trae fusiones desde lo urbano hasta la salsa y es un tema muy bonito”.

Byordy y Junior expresaron que el 18 de marzo le brindarán al público que se conecte con ellos una experiencia interactiva muy especial, e incluso presentarán canciones inéditas. ¿De qué se tratan?

“Traía la idea del coro y en el Campamento me pasó algo que me permitió darle las estocadas finales, cuando uno está enamorado compone muy lindo”, dijo el cantante que ahora es un exponente de la salsa.

Junior les contó a los colombianos que su tema propio se titula ‘Silencio’, y él la compuso hace unos años con la esperanza de que en algún momento viera la luz.