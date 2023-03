Byordy, la única cuota salsera de La Descarga, se quiebra ante las palabras de Santiago Cruz

Antes de exponer todo su potencial artístico en el escenario de La Descarga, el templo de la música, Byordy tiene una seria conversación con Gusi, quien se apresura a preguntarle por la mala relación que él sostiene con su compañero en la Selección Azul, Breiner Gaster. Luego de ser aconsejado sobre la importancia de crear buenos lazos, el participante se prepara para tener un gran desempeño en la tarima.

"Yo desde hace mucho no soy objetiva contigo Byordy porque yo soy fan tuya, a mí me gustas tú y lo que tú haces y esa parte del rap a mí me encantó. Sé que tú estás un poco bajito, me imagino que debe ser por los cambios de clima dentro del Campamento Musical, ventarrones que van, ventarrones que vienen (...) Allá hay cambio climático, allá sí se ve", menciona Maía de manera jocosa.