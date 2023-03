Luisma habló sobre la disciplina en la música y su experiencia en La Descarga

Luisma , exparticipante de La Descarga y ganador de La Voz Kids 2015 cuando tenía 11 años, conquistó con su gran carisma e interpretaciones a los mentores y a todos los colombianos que se conectaron con el reality de Caracol Televisión.

Luego de su eliminación del templo de la música, confesó en Día a Día cómo se sintió al respecto y las grandes enseñanzas se llevó de su paso en el Campamento Musical: "Yo siento que los mentores se basaron en los pequeños errores, pero yo estoy tranquilo porque una presentación en la que tuve que cantar con el acordeón y bailar para poder interactuar con el público".

Te puede interesar: Luisma es considerado por Gusi como el futuro del vallenato: el acordeón es su fuerte

"El poder de adaptación dentro del Campamento fue complicado al principio, ya que estar con 40 personas que no conoces es muy difícil", explicó.

El músico comentó que el ambiente era un poco "pesado" porque todos los días había peleas o algún tipo de discusión, sin embargo, también logró crear buenas amistades y generar un buen ambiente compartiendo momentos divertidos: "El 90% del tiempo estábamos ensayando y componiendo música, más que todo con la Taty Flow … yo tenía presente que mi objetivo era ir a cantar".

Publicidad

"Con Román y Cristian Better logré crear un lazo de amistad, pero en especial con El Puma Vallenato , pues tuvimos una conexión desde el primer momento por ser costeños, y él tenía un instinto de papá conmigo. Una vez después de una presentación llegué muy cansado y tenía desorden en mi cama, por lo cual él me regañó".

Al momento de entrar al concurso se sintió muy emocionado por poder asumir ese nuevo reto, donde tenía claro que iba a aprender demasiado y sería una nueva forma de mostrar su nueva propuesta con el género de vallenato y explorar nuevos ritmos. Ahora con su salida tiene preparada una sorpresa con el mentor Gusi .

Conoce más: Luisma aprovecha el escenario para compartir algunas de sus composiciones musicales

Publicidad

Luisma pasó por un momento muy difícil en su carrera luego de ganar el reality de Caracol Televisión en 2015, pues su voz empezó a cambiar a los 13 años y esto le ocasionó un conflicto interno:

"Perdí el amor por la música y me refugié en el fútbol, pues ya no le encontraba sentido a seguir cantando, pero el cuatro de noviembre de 2019 sufrí una fractura que me llevó a tener que someterme a dos cirugías y retirarme del deporte".

"Para mí cantar es algo que me fluye desde las venas, así que volver no fue difícil. Mi mamá me inculcó el vallenato desde el primer año, a los dos años me regaló mi primer acordeón y a los cuatros años con mi hermano, que es compositor y mi hermana cantante, empezamos a presentarnos en festivales".

Confesó que el tema de la disciplina viene desde su casa, por el gran ejemplo que sus padres, y eso es lo que le ha permitido crecer como persona y artista: "Mi crianza viene desde niño, me enseñaron a ser juicioso y eso es lo que yo quiero reflejar para poder enseñar a los jóvenes que me siguen".

Publicidad