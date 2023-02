A Luisma le llamaron la atención en La Descarga por ser desordenado; finalmente agradeció el regaño

Además de ser el espacio perfecto para perfeccionar la técnica vocal, hacer relaciones con otros cantantes y exponer su talento frente a millones de televidentes, La Descarga ha sido el lugar ideal para conocer un poco más la vida y personalidad de los artistas más talentosos de toda Colombia. En esta oportunidad fue Luisma, integrante de la Selección Rosada, quien fue "regañado" de manera amigable por sus compañeros, debido a su desorden.

El hecho ocurrió justo antes de que el músico se subieran al escenario del templo de la música para interpretar el éxito 'Tan natural', de Sergio Luis Rodríguez. En medio del Campamento Musical, El Puma del Vallenato y Franko le pidieron a Luisma que se le midiera a jugar una partida de dominó para darle una importante lección de vida: "cada cosa tiene que tener un orden, sean tuyas o sean ajenas y por eso te invitamos a jugar, porque quisiéramos todos que tú fueras un poco más ordenado", comentó el artista vallenato.

Posteriormente, Franko se apresuró a mencionar que todos han visto cómo deja algunas de sus pertenencias tiradas en el piso, lo que puede ser incómodo para varios participantes: "Ahora. Platos, vasos, ya pasó eso. Azul llegó y dijo 'quién dejó eso' y tú dijiste 'es mío'. Empecemos a corregirlo desde este momento".

Luisma, por su parte, se mostró muy receptivo a los comentarios para mejorar y agradeció a sus compañeros por haber utilizado la comunicación asertiva para hablar de este tema tan importante que seguramente ayudará a preservar la buena convivencia.

"En mi caso ha sido complicado porque yo soy el menor de mi casa, entonces a mí me ponían el plato aquí, me lo quitaban, me lavaban la ropa. Yo no hacía nada en la casa y ha sido todo lo contrario aquí en Bogotá, cosa que me ha ayudado a cambiar mi mentalidad y a cambiar mi perspectiva de la vida y no, yo creo que como todo, aquí estamos para corregir y les agradezco que me hayan dicho esto en privado", concluyó.