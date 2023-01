¿El amor causa problemas?: Thiago habla de Dareska y Luisma encara a Keyla

Cuando se habla de temas del corazón la situación se pone bastante compleja, pues nadie manda en los sentimientos que pueden empezar a tener los demás, ya que el amor suele ser muy complicado y no siempre es correspondido.

A pesar de que no llevan mucho tiempo en el Campamento Musical, varios participantes se han dado la oportunidad de conocerse, no solamente como amigos y sus historias de vida, sino también en ámbitos sentimentales, aunque esto no le agrada a todos por completo.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los gustos musicales de Gusi? El cantante reveló detalles

Publicidad

Inicialmente está la relación entre Breiner Gaster y Keyla , quienes se han mostrado bastante amorosos ha generado disgustos entre las amigas cercanas de la joven, no obstante, Luisma le pide que sea consciente del tipo de persona con la que está saliendo.

Aunque al parecer ella conoce un poco más sobre las intenciones de él, ya que le agradece por sus palabras, pero le recuerda que lo quiere mucho como un amigo, pues al parecer se está sintiendo triste por verla con otro hombre.

Conoce más: ¿Por qué usa el cabello largo? el Indio Harin habló sobre su fuente de poder

Por otra parte, Thiago (Yo Me Llamo Andrés Cepeda) se siente bastante decepcionado ante las supuestas ilusiones que le dio Dareska cuando él le cantó una canción en la cual ella fue su fuente de inspiración, pues al haberla visto tan conmovida y llorando consideró que ella sentía algo más por él.

No obstante, al verla tan cercana al Puma Vallenato siente que está quedando en ridículo ante los colombianos, ya que cree que ella se está burlando y aprovechando de sus sentimientos, por lo que recibe consejos de dos de sus compañeros quienes tienen la intención de curar sus heridas de amor.

Publicidad