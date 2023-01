¿Cómo ha construido José Miel su identidad para ser feliz?

Cuando se habla de los concursantes de La Descarga, sin duda hay algunos que han dado más de qué hablar o que son de los más recordados por los televidentes, ya sea por su voz, su aspecto físico o su presencia en el escenario.

En este caso, hay uno que destaca por las tres cosas y se trata de José Miel, quien hace parte de la selección de Maía. El cantante se sinceró y contó algunos detalles sobre la travesía que ha pasado para construir su identidad.

Publicidad

La manera en la que lo ha hecho es a través de su vestuario, la forma en la que se quiere ver sobre el escenario y fijándose mucho en sus referentes de Instagram o programas como ‘RuPaul's Drag Race’.

Y es que tiene claro que le gusta todo lo que sea extravagante, pero sin serlo demasiado, busca permanentemente que su estilo se salga de lo convencional, que no sea algo que cualquiera usaría y además, le da su toque personal.

“Al día de hoy he logrado construir la identidad que quiero y como quiero verme, creo que eso me hace muy especial ante lo que ya hay”, aceptó en medio de la conversación.

Publicidad

Tener un sello personal lo ha hecho ser libre y lo mismo sucede con Descárgate Aquí, un espacio en el que sabe que puede ser él mismo, en donde Colombia no lo verá como siempre, y hace énfasis en la importancia de mostrar que los artistas también lo son antes de salir al escenario.

“A mí también me sale barba, también ando en chanclas, sin bañar y sin arreglar, uno también es antes de salir al escenario, este soy yo”, afirmó. Con la búsqueda de su estilo busca lo andrógino, algo que equilibre lo masculino y lo femenino, y parece que lo ha logrado.

Publicidad

Actualmente tiene más de 30 vestidos y alrededor de 65 pares de tacones, asimismo, cuenta con mucho maquillaje, sombras de colores fuertes, labial rojo, su favorito, y todo lo que catalogue como extravagante.

Publicidad

Todo lo que tiene representa su estilo en el escenario por completo, con variedad de colores y formas. ¿Cómo lo ha conseguido? Solo, con mucho trabajo y aseguró que después de las oportunidades que ha tenido con La Voz, Yo Me Llamo y ahora La Descarga no regala su trabajo.

“Siempre me he puesto la tarea de no regalar mi trabajo, esto vale mi show, esto vale José Miel, y no cobro barato, de ahí sale el dinero”, finalizó entre risas y con su característica personalidad.

Por ahora, el cantante sigue fascinando a mentores y televidentes con su forma de ser y su estilo único en cada una de sus presentaciones, además de llevar una gran convivencia en el campamento musical.