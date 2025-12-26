Cuánto dinero se ganó el televidente en 'La Danza de los Millones'; en esto se lo gastará

Esta noche del 26 de diciembre, Laura Acuña se fue para la bóveda de 'La Danza de los Millones'. Un hombre fue el afortunado de recibir la llamada tan esperada de este capítulo y él afirmó que todos los días ve el programa, quien estaba con su esposa y sus dos hijas.



Cuánto dinero se llevó el televidente en La Danza de los Millones

Floresmiro, nombre del televidente ubicado en Soacha, tuvo que responde lo siguiente: ¿qué equipo ganó el primer juego en este programa? El afirmó que fue el rosa y al ser correcto, se llevó $74.250.000. Ahí mismo confirmó que pagará unas deudas y saldrá con su familia, porque hace rato no lo hacen.



No te pierdas La Danza de los Millones en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

