Capítulo 3 Participante se cae y tiene pequeño accidente 1:38:00 Capítulo 2 un equipo desbancó al otro por muchos millones Capítulo 1 actores se enfrentan a los humoristas, ¿quién ganará?

Capítulo 4 La Danza de los Millones: deportistas, actores y un ganador del ‘Desafío’ se enfrentan Esta noche, los participantes dejarán a más de uno con la boca abierta. En este tercer capítulo estarán: Angélica Blandón y Kevin Bury vs Leidy Solis y Olímpico, exparticipante del ‘Desafío’.