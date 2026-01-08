45:45 min Hilos de Vida - Capítulo 58: Mahinur confirma las sospechas de su padre, ¿podrá decirle a Aras? 43:35 Capítulo 57 Aras ‘atropella’ al padre de Mahinur, ¿la mujer revelará el secreto? 43:20 Capítulo 56 un hombre afirma ser el padre de Mahinur y la mujer se lo oculta a Aras 43:29 Capítulo 55 La reputación de Egder empeora al pasar por un escándalo virtual 45:45 Capítulo 58 Mahinur confirma las sospechas de su padre, ¿podrá decirle a Aras?

Capítulo 58 Hilos de Vida: Mahinur confirma las sospechas de su padre, ¿podrá decirle a Aras? En medio de una charla entre Mahinur y su padre, la familia de la chica insulta al hombre y le exige que deje de manipularla. Sin embargo, el hombre tiene pruebas muy específicas de su paternidad.