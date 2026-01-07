43:35 min Hilos de Vida - Capítulo 57: Aras ‘atropella’ al padre de Mahinur, ¿la mujer revelará el secreto? 43:20 Capítulo 56 un hombre afirma ser el padre de Mahinur y la mujer se lo oculta a Aras 43:29 Capítulo 55 La reputación de Egder empeora al pasar por un escándalo virtual 47:12 Capítulo 54 Aras se siente incómodo e inseguro por la cercanía de Kenan con sus hijas 43:35 Capítulo 57 Aras ‘atropella’ al padre de Mahinur, ¿la mujer revelará el secreto?

Capítulo 57 Hilos de Vida: Aras ‘atropella’ al padre de Mahinur, ¿la mujer revelará el secreto? En medio de una charla de pareja, Aras ‘atropella’ a un hombre de la calle; sin embargo, este individuo solo quería sacarle dinero al empresario. Al revisar, dicha persona era el padre de Mahinur.