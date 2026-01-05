43:29 min Hilos de Vida - Capítulo 55: La reputación de Egder empeora al pasar por un escándalo virtual 47:12 Capítulo 54 Aras se siente incómodo e inseguro por la cercanía de Kenan con sus hijas 47:13 Capítulo 53 Ada se va de casa y le deja una preocupante nota de despedida a su madre 47:03 Capítulo 52 se reúnen las familias para celebrar el embarazo de Mahinur 43:29 Capítulo 55 La reputación de Egder empeora al pasar por un escándalo virtual

Capítulo 55 Hilos de Vida: La reputación de Egder empeora al pasar por un escándalo virtual Egder va a la cafetería decidido a hablar con la instructora de piano; sin embargo, sus planes cambian al ver un video en redes sociales en el que están ensuciando su nombre.