¿Cuál es el secreto detrás de los guiones de 'Rick y Morty'? Responde su escritor

Rick y Morty además de ser un fenómeno de la cultura popular actual, es una de las animaciones más locas y destacadas del momento. Seguida por millones de incondicionales fanáticos y celebrada por los críticos, ofrecen en cada episodio una aventura diferente cargada de humor negro donde se mezcla un loco abuelo y su nieto en peligrosos viajes interdimencionales, contacto con extraterrestres y algunas complicaciones domesticas derivadas de la misma relación entre los dos protagonistas. La nueva tanda de esta temporada hace su arribo a bordo de un tren en que pocos saben lo que está ocurriendo y que tiene esos desenlaces sorpresivos que son parte del sello de la serie. Una ocasión para reencontrarse con absurdos y ciencia ficción que han convertido a la serie en una de las favoritas de jóvenes y adultos.

Sobre James Siciliano:

Escritor y productor para la serie Rick & Morty desde el año 2015 y coautor del libro 'El arte de Rick & Morty’. El y Justin Roiland recopilaron entrevistas, artes nunca antes vistos y fotos del proceso de producción del show para producir el libro tras la serie. James también trabajó como productor asociado durante siete años para la popular serie 'South Park'.

CTV.com: ¿Es el año 2020 un episodio de Rick & Morty?

JS: “Aún no”, dice James entre risas, “parece ser una mala película de ciencia ficción ahora mismo, pero si fuera un episodio de R&M entonces sería el menos favorito para mí, así que espero que no”.

CTV.com: ¿Cómo es el apoyo interdisciplinario en la escritura de los guiones? ¿trabajan con filósofos, sociólogos, ingenieros, comediantes o aliens?

JS: “Probablemente más con un par de esos últimos”, Siciliano ríe nuevamente. “El proceso de escritura es muy intenso, presentamos y revisamos muchísimo las ideas borrando y descartando hasta quedar con algo bueno. Tenemos escritores muy diversos, cultos y bien versados con un amor enorme por las películas, los documentales, la ciencia ficción, la televisión, las cosas que consumimos, y eso se nota en el show. A veces una idea que parecía ser todo un episodio termina siendo solo una broma dentro del mismo. Es un proceso retador pero divertido”.

Publicidad



CTV.com: Ustedes ganaron recientemente un premio Emmy con el episodio 'The Vat of Acid' ¿Cuál es la clave del éxito detrás de este reconocimiento?

JS: “Es Bueno ser reconocido, en realidad es muy cool. El año pasado ganamos un Emmy para la temporada 3 y recientemente otro para la temporada 4 que estrenaremos próximamente en la franja 'Adult swimm' de Warner Channel. Es increíble ser reconocido y más cuando piensas en lo loco que puede ser el show, sin embargo, no es algo en lo que piensas cuando escribes los episodios. Esto abre la puerta para que otras personas crucen sus límites y sean reconocidos por ello, ¡es genial!”.

CTV.com: ¿Qué es lo que hacen para escribir esas historias tan locas?

JS: “¿Te refieres a que si consumimos y fumamos toneladas de cosas para escribir?”, Responde el productor y guionista con una enorme sonrisa en la boca. “Nos lo preguntan muy seguido". - Ríe-. "Definitivamente no es de donde vienen las ideas. Las ideas vienen de trabajar mucho y afinar lo que queremos”.

CTV.com: ¿Algún consejo para los nuevos escritores?

Publicidad

JS: “Puede sonar simple o tonto, pero el mejor consejo es que se mantengan escribiendo y que nunca paren. Esta habilidad solo puede mejorarse mientras se hace más y más, además solo así tendrás suficiente material para que los otros puedan leer y opinar. ¡ah! Y ser buena persona” – ríe – “es bueno ser bueno con los demás”.

CTV.com: ¿R&M tendrán aventuras en Latinoamérica alguna vez?

JS: Debes esperar y ver. ¡Todo es posible en este show!

Las más locas e inolvidables aventuras de un abuelo disfuncional y su nieto cuentan la parte final de su segunda temporada a partir del lunes 19 de octubre a la medianoche. La parte final de la cuarta entrega está compuesta de cinco episodios, que son titulados 'Never Ricking Morty', 'Promortyus', 'The Vat of Acid Episode', 'Chidnick of Mort y Star Mort Rickturn of the Jerr'.

Publicidad

La serie es de los creadores Dan Harmon y Justin Roiland y ha ganados dos premios Emmy a la mejor serie animada (2018 y 2019).

Por: Román Avendaño -

Creativo Caracol Televisión